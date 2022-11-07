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НовостиОбщество7 ноября 2022 9:00

Проект продления ул. Путевой в Самаре разработают за 18,2 млн рублей

Дорога будет начинаться от пересечения ул. Мира и Северного шоссе в Крутых Ключах
Анастасия ФИЛАТОВА
Протяженность новой дороги составит 2 км

Протяженность новой дороги составит 2 км

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самаре подвели итоги торгов на подготовку проекта продления улицы Путевой в микрорайоне Крутые Ключи. Победу отдали той компании, которая предложила наименьшую сумму за свои услуги. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Всего на аукцион было подано пять заявок. Три организации были готовы выполнить необходимые работы за начальную стоимость контракта - 19,5 млн рублей. Еще две предложили меньшие суммы. Победителем признали компанию, которая согласилась разработать проект новой дороги за 18,2 млн рублей. Насколько известно, договор еще не заключен. Название фирмы пока не раскрывается.

Подрядчик должен будет разработать проект до 31 декабря 2023 года. Планируется, что протяженность новой дороги составит 2 км. Она будет начинаться от пересечения улицы Мира и Северного шоссе.

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