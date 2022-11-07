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НовостиОбщество7 ноября 2022 9:56

В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве»

В церемонии приняли участие Игорь Комаров и Дмитрий Азаров
Анастасия ФИЛАТОВА
Представители власти возложили цветы к памятному знаку

Представители власти возложили цветы к памятному знаку

Фото: правительство Самарской области

В Самаре возложили цветы к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве». В церемонии, посвященной 81-годовщине знаменательного события, приняли участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Легендарный военный парад прошел 7 ноября 1941 года на площади имени В.В. Куйбышева в запасной столице. Им командовал генерал Максим Пуркаев, которому сегодня открыли мемориальную доску. Участники парада, ставшим самым масштабным, многочисленным и продолжительным, прямо с площади уходили на передовую.

В память о тех событиях в Самаре с 2011 года проходит парад Памяти. Каждый год в нем участвуют не только военные, но еще представители силовых структур, кадеты, юнармейцы, военно-патриотические клубы и другие.

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