Проект строительства тоннеля под ж/д путями в Крутых Ключах скорректируют в Самаре

Проект пятого этапа Северного шоссе и тоннеля под ж/д дорогой изменят из-за удорожания материалов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скорректируют проект строительства пятого этапа Северного шоссе. Изменения необходимы из-за значительного роста стоимости материалов, сообщили в региональном министерстве транспорта и автодорог.

Планируется, что на пятом этапе Северного шоссе в микрорайоне Крутые Ключи построят участок протяженностью 1 км. Его протянут от улицы Мира до улицы Путевой. Также предполагается обустройство тоннеля под железной дорогой. Кроме того, в плане работ — монтаж системы освещения, строительство тротуаров и велодорожек.

Напомним, в августе 2022 года стало известно, что проектно-сметная документация на данный участок разработана. Ранее глава Минтранса Иван Пивкин сообщал, что она получила положительное заключение госэкспертизы. Однако теперь проект придется скорректировать. Как пишет 63.ru, причина — удорожание строительных материалов. Документы вновь отправят на госэкспертизу после внесения всех необходимых изменений. Сроки начала работ определят после получения положительного заключения.

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