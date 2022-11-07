Коллектив «ОДК-Кузнецов» принял участие в Параде Памяти в Самаре

Мероприятие прошло в понедельник, 7 ноября. Фото: ПАО «ОДК-Кузнецов»

В понедельник, 7 ноября, в Самаре состоялся Парад Памяти. Участие в мероприятии приняли молодые специалисты и руководители ПАО «ОДК-Кузнецов». Сотрудники самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха прошли по площади Куйбышева в составе парадного расчета в память о трудовом подвиге жителей Куйбышева в годы ВОВ.

– 81 год назад Куйбышев стал запасной столицей. Здесь был построен завод, который через короткий промежуток времени выпускал до 50 двигателей для штурмовиков Ил-2 в сутки. Сегодня ОДК-Кузнецов активно развивается: строятся новые корпуса, разрабатываются новые виды продукции. Предприятие устремлено в будущее, но помнит великие вехи становления, – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Предприятие внесло весомый вклад в Великую Победу. Завод №24 им. М.В. Фрунзе, преемником которого является ПАО «ОДК-Кузнецов», выпускал авиационные моторы АМ-35А и АМ-38 конструкции ОКБ А.А. Микулина для самолетов МиГ-1, МиГ-3 и штурмовика Ил-2.

За период войны 3 912 работников завода получили ордена и медали, а 2 июля 1945 года предприятие было удостоено ордена Красного знамени.

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