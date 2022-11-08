Назван средний уровень зарплат в Самарской области

В конце лета 2022 года среднемесячная зарплата самарцев выросла до 46 585 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выросла среднемесячная заработная плата. По данным Самарастата, в августе 2022 года она составила 46 585 рублей. Это на 15% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

- В январе-августе 2022 года среднемесячная зарплата составила 45 821 рубль. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она выросла на 10,8%, - говорится в отчете Самарастата.

По данным аналитиков, самыми высокими доходами в Самарской области могут похвастаться те, кто занимается добычей полезных ископаемых – 79 917 рублей, специалисты в области финансов и страхования – 73 031 и представители профессиональной, научной и технической деятельности – 68 938. Самые низкие среднемесячные зарплаты у сотрудников гостиниц и общепитов – 26 085 рублей, а также у педагогов – 27 900 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.