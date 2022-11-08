В Самаре застройщик построит новую автостоянку у ЖК «Ракита»

Стоянку разместят на площади 70 тыс. квадратных метров.

В Самаре на Ракитовском шоссе появится новая крупная автостоянка. Соответствующее разрешение ООО «Специализированный застройщик «Ракита» выдала администрация города. Документ размещен на официальном сайте мэрии.

– Предоставить застройщику разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка на Ракитовском шоссе под хранение автотранспорта, – следует из постановления.

Известно, что автостоянка разместится на участке площадью 70 тыс. квадратных метров. Он расположен у ТК «Letout». Здесь же застройщик возводит новый жилой комплекс. Его строительство было приостановлено в прошлом году, однако весной работы возобновились.

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