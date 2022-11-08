В Самаре не будут строить новую школу на улице Николая Панова

Учреждение может появиться на территории бывшего ЗИМа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти отказались от планов по строительству школы на улице Николая Панова. Об этом стало известно в ходе заседания самарской городской думы во вторник, 8 ноября.

Как сообщили представители мэрии, под размещение школы был определен другой участок. Он расположен на территории бывшего завода им. Масленникова. Процесс замены площадки уже идет.

Напомним, о строительстве школы на месте бывшего военного городка в границах улиц Николая Панова и проспекта Масленникова говорят уже не первый год. Ранее сообщалось, что новое образовательное учреждение будет рассчитано на 550 мест. Возвести объект планировалось до 2024 года.

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