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НовостиОбщество8 ноября 2022 13:35

В Самаре не будут строить новую школу на улице Николая Панова

Объект планируется разместить на другом участке
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Учреждение может появиться на территории бывшего ЗИМа.

Учреждение может появиться на территории бывшего ЗИМа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти отказались от планов по строительству школы на улице Николая Панова. Об этом стало известно в ходе заседания самарской городской думы во вторник, 8 ноября.

Как сообщили представители мэрии, под размещение школы был определен другой участок. Он расположен на территории бывшего завода им. Масленникова. Процесс замены площадки уже идет.

Напомним, о строительстве школы на месте бывшего военного городка в границах улиц Николая Панова и проспекта Масленникова говорят уже не первый год. Ранее сообщалось, что новое образовательное учреждение будет рассчитано на 550 мест. Возвести объект планировалось до 2024 года.

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