Школу на ул. Николая Панова в Самаре построят в 2024 году

В областной столице хотят построить еще шесть школ / Фото: администрация Самары

В Самаре в ближайшие несколько лет построят еще шесть школ и столько же детских садов. Об этом на площадке ЦУРа Самарской области рассказала глава города Елена Лапушкина.

По словам мэра, новые школы планируется возвести в микрорайонах Волгарь, Крутые Ключи и Амград; на территории бывшего завода имени Масленникова; на месте, где некогда располагался военный городок (ул. Николая Панова); и в жилом массиве в районе 19 км Московского шоссе.

По информации департамента градостроительства Самары, строительство образовательных учреждений в Крутых Ключах и на улице Николая Панова запланировано в рамках концессионного соглашения по госпрограмме «Развитие образования» на 2018-2025 годы. Первую школу хотят ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года, вторую — в 2024-м.

Что касается школы на территории бывшего ЗИМа, то ее намерены возвести в течение ближайших пяти лет. В ней смогут заниматься до 1500 учеников. Сейчас из-за площадки, где собираются разместить учебное заведение, идет суд. Бизнесмены попросили мэрию Самары вернуть им данный земельный участок.