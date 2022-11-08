Дмитрий Азаров принял участие в пленарной дискуссии на форуме «История для будущего. Информационный фронт»

Губернатор отметил, что новое время и угрозы диктуют новые подходы, методы и язык общения. Фото: Светлана Осьмачкина

Во вторник, 8 ноября, в Самаре прошел патриотический форум «История для будущего. Информационный фронт». Основной темой мероприятия стало противостояние информационному давлению, разоблачение фейков, противодействие «культуре отмены». Участие в пленарной дискуссии принял глава региона Дмитрий Азаров. Губернатор отметил, что новое время, вызовы и угрозы диктуют новые подходы, методы и язык общения.

– Мы должны научиться находить доводы и аргументы, доводить их до самых юных граждан страны на понятном им языке, на примерах светлых маяков героических поступков героев прошлого, героев современности, – выразил уверенность Дмитрий Азаров.

Он отметил, что молодежи непросто разобраться где правда, а где ложь, отличить факт от интерпретации, поданной в красивой обертке.

– Это наша забота и ответственность перед страной, перед будущими поколениями. Я уверен, что этот форум создаст мощнейший информационный фронт, объединяющий людей разных поколений, национальностей, вероисповеданий, всех граждан России – для того, чтобы противостоять этим угрозам, защитить все, что нам дорого и свято, – подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров поблагодарил Российское военно-историческое общество и его председателя Владимира Мединского за принятое решение о проведении форума в Самаре.

– Для нас это важно. Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы наша страна развивалась в соответствии с заветами поколений победителей, основываясь на традициях российского народа, а не навязанных нам извне, – заверил глава Самарской области.

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