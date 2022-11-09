Здание бывшей больницы Красного Креста на ул. Льва Толстого взяли под охрану в Самаре

После реконструкции в здании разместят подразделения поликлиники № 13 Железнодорожного района Фото: Google. Карты.

В Самаре взяли под охрану еще один объект культурного наследия. Речь идет о памятнике архитектуры «Больница общества Красного Креста» на пересечении улиц Льва Толстого и Буянова. Накануне, 8 ноября 2022 года, УГООКН региона выпустило приказ об утверждении охранного обязательства собственника здания.

Согласно документу, владелец ОКН должен поддерживать его в надлежащем состоянии; обеспечить его сохранность; не проводить работы, которые могут изменить облик постройки и интерьеры; не использовать под склады и производство взрывчатых и огнеопасных материалов. Кроме того, на здании и его территории нельзя размещать наружную рекламу.

Напомним, здание миссии Красного Креста было построено в Самаре более века назад — в 1902-м. В этом году должна стартовать реконструкция памятника архитектуры. В дальнейшем там разместят подразделения поликлиники № 13 Железнодорожного района.