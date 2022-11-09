В Самаре построили и сдали третий корабль для изучения речного дна

Приемка нового промерного судна состоялась 8 ноября 2022 года / Фото: morflot.gov.ru

Самарский судостроительный и судоремонтный завод (собственник ЗАО «Нефтефлот») сдал третье промерное судно проекта RDB 66.62. Кораблю присвоили имя Василия Аршинова. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Судно предназначено для промерных работ и гидрографических изысканий на внутренних водных путях разряда «О». Его изготовили для администрации Камского бассейна. Судно оборудовали носовым подруливающим устройством мощностью 15 кВт, а также высокоточным автоматизированным промерным комплексом. Последний позволяет делать сплошное сканирование дна реки, создавать 3D рельеф, а также рассчитывать объемы дноуглубительных работ.

Во вторник, 8 ноября 2022 года, состоялась приемка нового судна. Его длина превышает 24 метра, ширина — почти 6 метров, высота — 13,4 метра. Он предназначен для экипажа и изыскательского персонала в количестве семи человек.

Отметим, всего планируется изготовить восемь кораблей. Первые два уже сдали и отправили в места назначения: «Вадим Викторовский» передан администрации Волго-Балтийского бассейна, а «Галс» - Волго-Донского. Остальные судна планируют передать администрациям Енисейского, Амурского, Волжского, Беломорско-Онежского и Обь-Иртышского бассейнов.

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