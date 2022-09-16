В Самаре спустили на воду суда, изготовленные на заводе «Нефтефлот»

Новые суда спустили на воду Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Самарский завод «Нефтефлот» спустил на воду очередную партию промерных судов, которые отправятся работать на внутренние водные пути, где будут оценивать возможности для судоходства. Мы побывали на церемонии спуска судов на воду, которая состоялась в четверг, 15 сентября.

Кораблям пожелали доброго пути

Во время спуска судов на воду проводили все присущие моменты церемонии. Было совершено освещение судов, а о борт разбили бутылку шампанского.

Подобную церемонию мы наблюдали в июле этого года, когда на воду спустили первую партию судов, которые строят на заводе по контракту с ФКУ «РЕЧВОДПУТЬ». Всего планируют построить восемь судов.

Проект судов сделан Ростовским центральным проектно-конструкторским бюро «Стапель». Суда будут задействованы в изыскательных и промерных работах, призванных оценить возможности для судоходства, а также станут выявлять, где можно проложить новые водные пути.

Во время церемонии было совершено освещение судов Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Суда оснащены современным оборудованием, способны работать на мелководье с использованием автоматизированного промерно-изыскательского комплекса на базе многолучевого эхолота и мелкосидящего промерного катера, который входит в комплектацию судна.

Длительный спуск

Как только было объявлено, что спуск на воду разрешен, гости церемонии направили на суда камеры своих смартфонов. «А они вообще двигаются?» - слышалось вокруг. «Это займет минут 40», - рассказали те, кто уже бывал на подобны мероприятиях.

При помощи специальных систем суда благородно направлялись к воде, пока собравшиеся терпеливо ожидали.

Новые суда спустили на воду Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Кстати, постройка судов технического флота является для предприятия новой компетенцией. Сейчас завод обеспечен заказами, чтобы занять производственные мощности и коллектив предприятия. Однако, ранее уже звучали мнения, что самому самарскому региону нужно размещать заказы на предприятии, обновляя флот.

Постройка судов технического флота является для предприятия новой компетенцией Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причалы разваливаются, люди боятся: в каком состоянии находятся пристани в Самаре и что с этим делать

ОНФ и представители власти провели рейд по развалившимся пристаням Самары в июне 2022 года (подробнее)