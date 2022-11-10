Огромные автомобильные пробки в 9 баллов сковали Самару утром 10 ноября

Добраться сегодня до работы некоторым самарцам сложнее, чем обычно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 10 ноября, рано утром образовались большие 9-балльные автомобильные пробки. Судя по данным карт "2ГИС", проехать сложно на нескольких улицах города.

Самарцы стоят в пробках на улицах Ново-Садовая, Советской Армии, Ново-Вокзальная, Стара-Загоры Бубнова, Аминева, а также проспект Кирова, Московское шоссе и другие.

По сообщению автомобилистов, в Промышленном районе затрудненное движение связано с произошедшим ДТП. Соответствующие подтверждения появились в картах от 13 человек. В полиции данную информацию пока не комментируют.

По сообщению автомобилистов, в Промышленном районе затрудненное движение связано с произошедшим ДТП. Фото: "2ГИС"

На новой двухуровневой развязке на улице Ново-Садовой, открытой в октябре этого года, жители региона стоят также в пробке. Рядом все еще ведутся строительные работы. Добраться сегодня до работы некоторым самарцам сложнее, чем обычно.

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