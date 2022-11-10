В Самарской области ожидается потепление до +8 °C, дождь и порывистый ветер

А начиная с 14 ноября, в Самарскую область придут морозы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу и воскресенье, 11 и 13 ноября, температура воздуха в Самарской области поднимется до +8 °C. Информация появилась в GISMETEO.

Помимо потепления в воскресенье ожидается сильный дождь и порывистый ветер. Максимальная скорость ветра может достигнуть 19 м/с. Температура воздуха начинает расти уже с сегодняшнего дня. Воздух 10 ноября прогреется до +5 °C, возможен снег с дождем.

В приближающиеся выходные дни местами в регионе будут идти дожди. В понедельник температура воздуха днем составит +5 °C, а ночью впервые за неделю станет минусовой.

Так, начиная с 14 ноября, в Самарскую область придут морозы. Дневная температура будет колебаться от –3 °C до –6 °C, а ночная составит от –5 °C до –9 °C. При этом будет ясная и безветренная погода.

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