Генпрокуратура проверит законность реконструкции Шестого кассационного суда в Самаре

Парламентарий усмотрел возможный конфликт интересов и нарушение федерального законодательства при проведении работ. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Генпрокуратура проверит законность реконструкции здания Шестого кассационного суда, расположенного на Крымской площади в Самаре. Соответствующую проверку инициировал депутат Госдумы Андрей Луговой. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

– Сумма реконструкции здания Шестого кассационного суда в Самаре составила 6,7 млрд. рублей вместо 2 млрд. запланированных. Из-за корректировки сметы она несколько раз увеличивалась. Необходимо вмешательство федеральных органов для оценки действий некоторых организаций в Самарской области, – написал Андрей Луговой.

Парламентарий отмечает, что ранее здание на Крымской площади было долгостроем. В 2018 году стало известно, что в нем разместится Шестой кассационный суд. Тогда же был определен генподрядчик в лице АО «Волгатрансстрой9», входящей в ГК «Волгатрансстрой» Вячеслава Сонина. Другой структурой холдинга – АО «ВТС–Метро» – руководил нынешний глава минстроя Николай Плаксин, добавляет парламентарий.

– ГК на протяжении многих лет получает многомиллионные контракты от Управления капитального строительства, которым руководит Михаил Асеев, и непосредственно от минстроя региона, – подчеркнул Андрей Луговой.

Народный избранник усмотрел в порядке финансирования работ нарушение федерального законодательства. Он также не исключает возможный конфликт интересов – основанием для этого послужило «наличие родственных связей между руководством суда и высокопоставленными чиновниками областного правительства».

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