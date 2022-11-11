В Самаре в ноябре 2022 года началась установка большой елки у ТЦ «Русь»

О работах у торгового центра рассказали местные жители. Фото: Скриншот с видео

Несмотря на начало ноября и полное отсутствие снега Самара вовсю готовится к новогодним праздникам. Так, у здания ТЦ «Русь» стартовала установка главного атрибута праздника – большой елки. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили жители города.

Самарцы также поделились видео, на котором видно, что часть конструкции уже смонтирована. В частности, появилась верхушка дерева, украшенная звездой.

Отметим, что главная городская елка по традиции будет установлена на площади Куйбышева. При этом само празднование Нового года пройдет в особом режиме. Привычных масштабных гуляний не будет, но детей праздника не лишат. Они получат подарки и смогут посетить разнообразные праздничные спектакли.

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