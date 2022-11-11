Работу транспорта усилят в день матча «Крылья Советов» - «Ростов» в Самаре 12 ноября 2022

Зрителей развезут по домам после матча Фото: администрация Самары

В субботу, 12 ноября 2022 года, в Самаре усилят работу общественного транспорта. Это связано с проведением в 15:00 на стадионе «Солидарность Арена» матча 17 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Ростов», сообщает пресс-служба городской администрации.

После игры будет подан дополнительный транспорт. На остановке «Самара Арена» болельщиков будут ждать трамваи № 11, 12 и 25. На остановке «Ул. Алма-Атинская» - автобусы № 1, 34, 41 и 67. Они повезут пассажиров в сторону проспекта Кирова. На остановку «Ул. Дальняя» подадут автобусы № 1 и 67, которые поедут в направлении поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Напомним, для зрителей матча «Крылья Советов» - «Ростов» подготовили развлекательную программу. Болельщиков ждут автограф- и фотосессия с Максимом Глушенковым, розыгрыши сертификатов, выступление оркестра духовых инструментов, мероприятие с участием ветеранов самарского клуба и многое другое.

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