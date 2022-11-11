Расписание грузовой переправы из Самары в Рождествено изменят с 14 ноября 2022 года

Паром начнет ходить по-новому со следующей недели / Фото: РЕЧФЛОТ-63

В Самаре изменят график работы грузовой переправы «Октябрьский спуск — Рождествено». Паром начнет курсировать по-новому с понедельника, 14 ноября 2022 года. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Со следующей недели количество рейсов на грузовой переправе «Октябрьский спуск — Рождествено» сократится до двух в день. Отправление из Самары в 8:00 и 16:00, обратно — в 6:00 и 14:00. Пассажиров просят быть внимательнее при планировании поездок.

Напомним, в Самаре уже стартовала подготовка к зимней навигации 2022-2023 годов. Минтранс начал искать подрядчика для перевозки пассажиров судами на воздушной подушке. «Амфибии» будут курсировать по маршруту «Самара — Рождествено». Движение СВП планируют запустить в конце ноября.

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