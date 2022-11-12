В Самарской области вырос интерес к потребительским кредитам

Среднемесячный прирост количества потребительских кредитов составляет более 5 тыс. штук. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области в 2022 году проявили большой интерес к потребительским кредитам. Об этом сообщили в региональном отделении Сбербанка.

– Среднемесячный прирост количества потребительских кредитов в регионе составляет более 5 тыс. штук, что в 4,9 раз больше аналогичных показателей прошлого года. То же касается и прироста объема портфеля кредитов – в среднем в месяц он увеличивается на 775 млн рублей, что превышает показатели прошлого года в 8,2 раза, – рассказал управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

Отмечается, что потребительские кредиты оформляют особенно часто – в 83% случаев. Средний размер займа в Самарской области составляет около 113 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самарцы стали чаще пользоваться безналичной оплатой

Самые популярные категории трат – детские вещи, здоровье и транспорт (подробности)