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НовостиОбщество12 ноября 2022 11:37

В Самарской области вырос интерес к потребительским кредитам

Количество кредитных договоров в 2022 году значительно увеличилось
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Среднемесячный прирост количества потребительских кредитов составляет более 5 тыс. штук.

Среднемесячный прирост количества потребительских кредитов составляет более 5 тыс. штук.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области в 2022 году проявили большой интерес к потребительским кредитам. Об этом сообщили в региональном отделении Сбербанка.

– Среднемесячный прирост количества потребительских кредитов в регионе составляет более 5 тыс. штук, что в 4,9 раз больше аналогичных показателей прошлого года. То же касается и прироста объема портфеля кредитов – в среднем в месяц он увеличивается на 775 млн рублей, что превышает показатели прошлого года в 8,2 раза, – рассказал управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

Отмечается, что потребительские кредиты оформляют особенно часто – в 83% случаев. Средний размер займа в Самарской области составляет около 113 тысяч рублей.

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