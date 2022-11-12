Самолет из Самары не смог вылететь в Душанбе

Известно, самолет принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 11 ноября 2022 года, из Самары не смог вылететь самолет, направляющийся в Душанбе. Воздушное судно должно было взлететь в 22:57 по московскому времени, однако его вернули с исполнительного старта. Информацию сообщает телеграмм-канал AVIAINCIDENT.

– Причина - неплотно закрыт технический лючок авионики, – уточняют авторы канала.

Известно, самолет принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии».

Ранее в Самаре не смог приземлиться самолет из Москвы. На воздушном судне произошло рассогласование закрылок.

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