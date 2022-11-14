Жители Самары продолжают делиться фото последствий сильного ветра. В понедельник, 14 ноября 2022 года, очевидцы сообщили, что ураган сорвал кровлю с трехэтажного здания на улице Мирной, 3. По этому адресу находится автосалон. Судя по кадрам, ветер почти полностью содрал кровлю. Синий профлист и деревянная обрешетка приземлились на территорию около здания. По предварительным данным, из людей никто не пострадал. Не повезло только двум припаркованным у постройки машинам. Одну из них завалило обломками досок, а вторую — укрыло профлистом. Напомним, непогода бушевала в Самарской области все выходные. Накануне, 13 ноября 2022 года, ветер разогнался до 25 м/с. Он повалил несколько деревьев и остановок, сорвал кровли и баннеры. Пострадали несколько машин. Сегодня синоптики тоже прогнозируют сильный ветер, а также метель. К ЧИТАТЕЛЯМ Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал