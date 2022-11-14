Поваленные деревья, сорванные крыши и помятые авто: что натворил ураган в Самарской области 13 ноября 2022 года

Ураган в Самарской области повалил деревья и сорвал кровли Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской области третий день подряд бушует непогода. Жителей испытывают на прочность дожди и сильный ветер. В воскресенье, 13 ноября 2022 года, региона накрыл настоящий ураган. Он валил деревья, срывал кровли и сбивал с ног людей. Публикуем фото и видео последствий буйства стихии.

Погода начала портиться еще в ночь на 12 ноября 2022 года. Всю субботу Самару и область заливал сильный дождь. Тем, кто решился в этот день выйти на улицу, было непросто. Вместе с ливнем бушевал и ветер, который беспрестанно выворачивал зонты и пытался вырвать их из рук горожан.

На следующий день, 13 ноября 2022 года, самарцев ждало еще более серьезное испытание — местами ветер разогнался до 25 м/с. В МЧС жителям рекомендовали не выходить из дома и поставить машины подальше от непрочных конструкций. Однако, несмотря на предупреждение, без происшествий не обошлось.

Ураган был такой силы, что гнул деревья, пытался снести дорожные знаки и испытывал на прочность кровли домов. Устояли не все. К примеру, на Волжском шоссе, 121 в Самаре ветер повалил гнилое дерево. Оно приземлилось прямо на крыши двух авто: «Форда» и «Мазды».

На Волжском шоссе в Самаре ветер уронил на два авто гнилое дерево Фото: СОЦСЕТИ

На улице Гаражной рухнули на землю дерево и столб. На улице Гвардейской ситуация сложилась еще «интереснее». Дерево завалилось на дом. Оно лишь чудом не задело окна квартир. А в 13-м квартале поселка Мехзавод дерево упало прямо на проезжую часть, полностью перегородив дорогу. В микрорайоне «Новая Самара» ветер сорвал с торца одного из домов металлическую вывеску. Она рухнула на тротуар. К счастью, обошлось без пострадавших.

На улице Гаражной в Самаре рухнули дерево и столб Фото: СОЦСЕТИ

На улице Гвардейской дерево завалилось на жилой дом Фото: СОЦСЕТИ

На Мехзаводе упавшее дерево перегородило дорогу Фото: СОЦСЕТИ

В "Новой Самаре" сильный ветер сорвал с торца дома металлическую вывеску Фото: СОЦСЕТИ

На улице Мяги ураганный ветер сорвал с крыши одного из домов металлический лист. Еще серьезнее ситуация сложилась на улице Мирной, 3. Там сорвало приличный кусок кровли. Она частично рухнула на припаркованную у дома машину.

На улице Мяги в Самаре ветер сорвал с крыши дома металлический лист Фото: СОЦСЕТИ

На улице Мирной ураган сорвал кровлю Фото: СОЦСЕТИ

«Весело» вчера было и в Тольятти. Там ураган тоже повалил несколько деревьев: в 4, 6 и 8 кварталах. На улице Революционной ветер повалил остановку общественного транспорта. Она упала на «спину». К счастью, в тот момент никого рядом не было.

На улице Революционной в Тольятти не устояла остановка Фото: СОЦСЕТИ

В 8-м квартале Тольятти ветер повалил дерево рядом с машиной Фото: СОЦСЕТИ

В 6-м квартале Тольятти дерево из-за сильного ветра рухнуло на забор Фото: СОЦСЕТИ

Не повезло и баннерам на фасаде ТЦ «Русь». Ветер истрепал их, грозясь сорвать и унести в даль.

К слову, некоторым жителям региона непогода 13 ноября 2022 года оказалась нипочем. Жители Самары засняли, как несколько мужчин и женщин, облачившись в купальные костюмы, решили окунуться в Волгу. Моржей не напугали ни сильный ветер, ни осенний холод.

Урагане не помешал нескольким смельчакам искупаться в Волге Фото: СОЦСЕТИ

По данным Приволжского УГМС, погода приготовила очередной сюрприз и в понедельник, 14 ноября 2022 года. В Самарской области по-прежнему продолжит завывать ветер. Его порывы местами составят 15-20 м/с. Также ожидается метель. Видимость при ней снизится до 1-2 км. На дорогах возможны снежная каша и гололедица. Жителей региона призывают быть осторожнее и по возможности не выходить из дома.

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