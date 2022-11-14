Рекордное количество осадков выпало в Самарской области 13 ноября 2022 года

На смену дождям в Самарскую область нагрянет снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 13 ноября 2022 года, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум количества осадков. Рекордные показатели зафиксировали на метеостанциях в Тольятти, Челно-Вершинах и в Клявлино. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

Больше всего осадков вчера выпало в Челно-Вершинах — 24 мм. Это на 8 мм больше, чем в 1997 году. На втором месте — Клявлино. Там максимальное количество осадков составило 22,3 мм. Отклонение от предыдущего значения — 1,8 мм. Последний раз так сильно дождь там лил в 1985 году. В Тольятти зафиксировали 12,6 мм осадков. Это на 1,3 мм больше рекорда 1991 года.

По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в Самарской области на протяжении всей рабочей недели. В понедельник, 14 ноября 2022 года, это будет дождь, переходящий в мокрый снег. В последующие дни — небольшой снег.

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