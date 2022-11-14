В Самаре на улице Скляренко на 43-летнюю женщину упало дерево 14 ноября 2022 года

Самарчанка получила травмы и была доставлена в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем, 14 ноября 2022 года, в Самаре на улице Скляренко, 19 произошло ЧП. Как стало известно «КП-Самара» от источника, знакомого с ситуацией, на женщину упало дерево.

- пострадавшей 43 года. Она получила травмы, в том числе растяжение и ушиб правой ноги. Ее госпитализировали в больницу имени Пирогова, - рассказывают «Комсомолке» собственные источники.

Детальной информации, что произошло, на данный момент нет. Вероятно, дерево упала из-за сильных порывов ветра. В регионе уже третий день бушует непогода, что спровоцировало уже несколько происшествий. В администрации Самары сообщили, что все последствия урагана пытаются оперативно устранить.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются снег, метель и гололедица. Жителей призывают быть осторожнее, автомобилистам советуют перейти на зимнюю резину. Мэр подчеркнула, что все городские службы готовы к работе зимой. Они заранее запаслись песком, противогололедным материалом и переоборудовали технику.