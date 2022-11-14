В Самарской области подвели итоги акции «Осенний марафон»

Участники должны были оплатить теплоэнергию за сентябрь и внести авансовый платеж за октябрь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Осенний марафон». Участие в ней приняли около 12 тысяч жителей Самарской области. В рамках акции клиенты компании в период с 10 по 31 октября оплатили тепло за сентябрь и внесли авансовый платеж за октябрь. В общей сложности участники оплатили услугу на сумму 43,3 млн. рублей.

– Мы поздравляем победителей и благодарим всех, кто откликнулся на нашу инициативу! Остальных клиентов призываю внимательно следить за новостями энергокомпании и принимать участие в наших акциях, – отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Победителями акции стали более 30 участников. Они получат в подарок зонты, а также накидки от дождя.

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