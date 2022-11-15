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НовостиОбщество15 ноября 2022 11:39

В Самарской области водителям и пешеходам напомнили о правилах на дорогах в снегопад

Нельзя ездить в снегопад, если у автомобиля неисправны стеклоочистители или загрязнены фары
Ирина СИНЕГУБОВА
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На большей территории Самарской области наблюдается выпадение снега и гололедица, а последующие дни ожидается снегопад. Региональная Госавтоинспекция напомнила жителем региона об основных правилах на дорогах в снегопад.

— Во время снегопада возрастает число ДТП, снижается видимость, а дорога становится скользкая. Водителям следует быть аккуратнее на мостах и путепроводах, в низинах и около водоемов, где возможно образование наледи, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Во время непогоды рекомендуется обойтись без резких маневров и превышении скорости, быть внимательнее перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Нельзя ездить в снегопад, если у автомобиля неисправны стеклоочистители или загрязнены фары. Бдительнее стоит быть и пешеходам, при том не только на проезжей части, но и на тротуарах из-за скользкого покрытия.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД.

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