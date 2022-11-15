Проснулись, а всё белое: самарцев удивил снежный покров на земле раньше времени

Белое одеяло покрыло землю в разных районах Самары. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Сегодня, 15 ноября 2022 года, утром в некоторых местах Самарской области уже лег снег. Так, появились фотографии снежного покрова на земле в Октябрьском районе.

Там снег лег во дворе одного из жилых многоэтажных домов на проспекте Ленина. Также по сообщению очевидцев, белое одеяло покрыло землю и в Кировском районе, а также других местах региона.

Напомним, первые серьезные снегопады обрушились на Самарскую область в ночь с 1 на 2 ноября. Тогда улицы завалило снегом и даже образовались сугробы. А сильный ветер повалил остановку.

Штормовой ветер нанес бедствия и 13 ноября. В регионе повалило деревья, сорвало крыши зданий и помяло автомобили. По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя ожидает быть снежной. В Самаре коммунальные службы готовы к работе в условиях снегопада и гололеда.

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