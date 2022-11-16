Самарская область вошла в топ-10 регионов по качеству развития некоммерческого сектора

В числе значимых мероприятий, которые состоялись благодаря инициативе НКО, «СамФест». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарская область вошла в топ-10 субъектов РФ по уровню и качеству развития некоммерческого сектора, сообщает «РегионСамара.ру».

Регион занял 8 место в интегральном рейтинге «РЕГИОН-НКО2022» и третье — по социальной значимости деятельности НКО. В этом году поддержку Фонда Президентских грантов получили 129 НКО области на общую сумму 233,5 миллионов рублей. Это лучший результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.

В числе значимых мероприятий, которые состоялись благодаря инициативе НКО, фестиваль авторской музыки «СамФест», а также проекты по поддержке и повышении качества жизни семей, соцобслуживание, охрану здоровья и по поддержке жителей Донбасса, военнослужащих, участвующих в СВО, и их семьей.

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