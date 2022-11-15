СамФест - 2023 пройдет в Самаре в новом формате и переедет в центр города

Первый СамФест собрал около пятидесяти тысяч зрителей

Полюбившийся горожанам и жителям России фестиваль авторской музыки СамФест, который впервые прошел в Самаре в 2022 году, может повториться. При этом организаторы приготовили горожанам несколько интересных сюрпризов. Как рассказала журналисту КП-Самара генеральный директор группы компаний NCA - организаторов мероприятия - Ева Самсонова, сейчас идет работа по подаче заявки на конкурс грантов в Президентский фонд культурных инициатив. Результаты будут известны в марте, но команда твердо уверена - мероприятие, которое уже получило такое количество позитивных откликов, обязательно должно пройти.

- В этом году структура фестиваля немного изменится. 10 и 11 июня пройдет конкурсный отбор участников, на одной из площадок Самарской области. Авторы-исполнители из разных регионов, отобранные среди всех заявок, будут биться за победу, выступят перед жюри. А уже затем тройка лидеров выйдет на сцену в гала-концерте вместе с именитыми артистами, - объяснила идею фестиваля Ева Самсонова.

Она также отметила, что гала-концерт пройдет 12 июня, на площади Куйбышева в День России. Также Ева подчеркнула, что правительство Самарской области оказывает большую поддержку в подготовке к мероприятию. В этом году это выражалось в том, что организаторам предоставили площадку, помогли с распространением информации о событии.

- Мы видели, что в этом году конкурс вызвал большой интерес у авторов со всей России и надеемся, что в следующем году успех удастся повторить. Времени с марта по июнь будет достаточно для организации, для приглашения всех гостей, и мы уверены, что сможем сделать событие, которое оценят все самарцы. Наша компания занималась проведением фестиваля "Рок над Волгой" и к вашему региону у нас очень трепетное отношение. Надеемся, что сможем порадовать горожан и в следующем году, - отметила Ева Самсонова.

Напомним, что в этом году СамФест прошел впервые, фестиваль собрал более 50 тысяч зрителей. Участники были счастливы выйти на большую сцену, многие специально к фестивалю писали новые песни. Зрители с удовольствием слушали молодых авторов. Гостями фестиваля стали The Hatters, Олег Митяев, Слава Marlow, IOWA, Вячеслав Бутусов.