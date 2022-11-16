Самарцам рассказали, куда могут поступить девушки, мечтающие стать военными

Узнали, где самарчанки могут выучиться на военные специальности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительницам Самарской области рассказали, где они могут получить военные специальности. Оказывается, есть целый перечень военных образовательных организаций, где на учебу принимают лиц женского пола.

Задать все вопросы о поступлении можно в военных комиссариатах по месту жительства. ЗА разъяснениями также можно позвонить в военкомат Самарской области по телефону 8(846) 333-31-72.

Жители Красноглинского и Кировского района могут получить справки по телефону 8(846) 992-33-65, или лично по адресу г.Самара, ул.Елизарова 28, каб № 6.

Полный список военных образовательных организаций и специальностей

- Военная академия войск радиационной , химической и биологической защиты и инженерных войск имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко (филиал в г. Кострома) по программам ВПО. Специальность 17.05.04. «Технология веществ и материалов в вооружении и военной техники».

- Филиал военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия им.Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» - Военный Институт (Военно-Морской Политехнический; г.Санкт-Петербург, г.Пушкин) по программам ВПО.

- Специальность 09.05.01: «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения».

- Филиал военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия им.Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (г.Калининград) по программам ВПО. Специальность 11.05.04 «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи».

- «Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза Анатолия Серова» по программам ВПО. Специальность 25.05.04 -«Лётная эксплуатация и применение авиационных комплексов».

- «Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» (г.Тверь) по программам ВПО. Специальности:

- «Применение и эксплуатация вычислительных средств АСУ ПВО»;

- «Математическое, программное и информационное обеспечение функционирования комплексов АСУ ПВО»;

- «Применение и эксплуатация комплексов средств автоматизации контроля использования воздушного пространства».

- «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого» (г.Балашиха) по программам ВПО. Специальность 09.05.01«Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения».

- «Военная академия связи им.Маршала Советского Союза С.М. Буденного» (г.Санкт-Петербург) по программам ВПО. Специальность 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения».

- Военный университет Министерства обороны РФ (г.Москва) по программам ВПО.

- Специальность: 45.05.01 «Перевод и переводоведение»; 37.05.02 «Психология служебной деятельности».

- Военно-медицинская академия им.С.М.Кирова (г.Санкт-Петербург) по программам ВПО. Специальность 35.05.01 «Лечебное дело»; 3 г. 10 мес. и «Фельдшер».