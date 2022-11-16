Диетолог рассказала, как перестать перекусывать между приемами пищи

В избавлении от постоянных перекусов могут помочь регулярные прогулки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Диетолог-нутрицолог Эли Брехер рассказала, как отказаться от постоянных перекусов во время похудения. Специалист дала несколько советов об изменении пищевых привычек.

По словам диетолога, чтобы не тянуло на лишние перекусы, необходимо не пропускать основные приемы пищи. Завтраки, обеды и ужины должны быть сбалансированными по белкам, жирам и углеводам. Также в меню обязательно должны входить овощи.

Специалист рекомендует заняться физической активностью. Как пишет ФАН, сбросить вес и реже думать о еде также могут помочь регулярные прогулки и нормализация режима сна.

Напомним, ранее медики рассказали о пользе 25-минутных ежедневных прогулок. По их словам, регулярная ходьба может вдвое снизить риск смерти от многих заболеваний.

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