«Акрон Индустрия» приобрела самарский завод «Электрощит»

Сведения были обновлены 15 ноября 2022 года. www.electroshield.ru

Российский инвестор АО «Акрон Индустрия» приобрел АО «СЭЩ Холдинг», который является управляющий компанией самарского завода «Электрощит». Соответствующая информация отражена в выписке ЕГРЮЛ.

– Единственный акционер АО «СЭЩ Холдинг» – АО «Акрон Индустрия». Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ – 15 ноября 2022 года, – следует из документа.

Напомним, ранее «СЭЩ Холдинг» принадлежал французской Schneider Electric Industries SAS. В октябре 2022 года стало известно, что компанию может приобрести «Акрон Индустрия». Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

Сообщалось, что российский инвестор может приобрести 22,5 млн. акций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.