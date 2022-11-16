Самарская область попала в число регионов, жители которых чаще всего жалуются на приговоры

Вместе с губернией в список попали республики Татарстан и Башкортостан. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарская область оказалась в числе регионов, жители которых чаще всего пытаются обжаловать несправедливые, по их мнению, приговоры. Об этом сообщил председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов во время пресс-конференции в среду, 16 ноября.

По его словам, наибольшая судебная нагрузка на судей выпала при рассмотрении жалоб на решения, которые были приняты в судах республик Татарстан и Башкортостан, а также Самарской области. Указанные субъекты составляют 60% всей судебной нагрузки. Причем жалобы поступают как на уголовные дела, так и на административные, гражданские.

Напомним, Шестой кассационной суд работает на Крымской площади в Самаре с 2019 года. Его представители обслуживают девять субъектов РФ. За три года работы в суд поступило 172 375 кассационных жалоб, представлений, протестов и иных материалов.

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