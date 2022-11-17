В Самаре 6 экс-полицейских, фальсифицирующих дела о наркотиках, приговорили к лишению свободы

Мужчин лишили свободы от 4 лет 3 месяцев до 6 лет с отбыванием в колонии общего режима. Фото: СУ СК по Самарской области
В Самаре суд вынес приговор 6 бывшим сотрудникам полиции. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными и отправлены в колонию. Ранее корреспонденты «КП-Самара» пытались разобраться, кто, зачем и как отправлял невиновных людей за решетку.
— С 2015 по 2017 года оперативные сотрудники отдела полиции № 9 УМВД по Самаре при задержании изымали наркотические средства в отсутствии понятых и без составления необходимых документов, — сообщили в СУ СК по Самарской области.
Когда задержанных доставляли в отдел полиции, сотрудники вызывали людей из числа наркозависимых, которые впоследствии фиктивно выступали в качестве «закупщиков» и «понятых». Также полицейские фальсифицировали документы по факту незаконного сбыта задержанными наркотических средств.
Бывшие сотрудники полиции признаны виновными в мошенничестве, превышении должностных полномочий, незаконном обороте наркотиков и фальсификации доказательств. Мужчин лишили свободы от 4 лет 3 месяцев до 6 лет с отбыванием в колонии общего режима.
В рамках расследования уголовного дела допросили более 60 свидетелей, провели свыше 30 экспертиз, 47 осмотров места происшествия. Уголовное дело насчитывает 120 томов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Самаре десятки приговоров наркоманам могут быть пересмотрены из-за полицейских-фальсификаторов
Шесть сотрудников подразделения по борьбе с наркотиками уличили в организации «подстав», им вменяют более 30 преступлений (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.