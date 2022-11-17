В Самаре изменился график работы колеса обозрения в парке Гагарина с 14 ноября

Все кабинки оборудованы сплит-системами, зимой внутри них тепло. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С понедельника, 14 ноября, изменился режим работы самого высокого всесезонного колеса обозрения в Самаре. Об этом сообщили на сайте «Парки Самары».

Обновленное расписание круглогодичного аттракциона в парке Гагарина связано с переходом на зимний режим работы. Теперь в будние дни жители региона смогут покататься с 12:00 до 21:00 (перерывы с 15:00 до 15:30 и с 18:00 до 18:30).

Стоимость билета начинается от 150 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В выходные и праздничные дни колесо будет работать с 10:00 до 22:00 (перерывы с 15:00 до 15:30 и с 18:00 до 18:30). Все кабинки оборудованы сплит-системами, зимой внутри них тепло. Стоимость билета начинается от 150 рублей.

Напомним, новое 55-метровое колесо появилось в парке Гагарина в декабре 2018 года. Всего в нем 24 кабинки.

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