Прокуратура Самары требует сохранить объект культурного наследия «Дом мещанки Сафоновой»

Там должны установить ограждения и сетки, чтобы элементы здания обрушились. Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Самарская прокуратура обязала департамента управления имуществом г.о. Самара сохранить объект культурного наследия «Дом мещанки Сафоновой А.П.».

— Ленинский районный суд Самары 10 ноября полностью удовлетворил иск. На департамент возложили обязанность установить ограждения и сетки, чтобы элементы здания не обрушились, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Сделать это чиновники должны в течение одного года с момента вступления в законную силу решения суда. Напомним, многоквартирный дом, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, находится по адресу: ул. Садовая, 228А. Он признан аварийным и подлежащим реконструкции.

Меры по сохранению объекта культурного наследия собственник не принял, контракт на техническое обслуживание и эксплуатационный контроль здания не заключен. Нарушения до сих пор не устранили. Теперь департамент обязан выполнить охранно-предупредительные мероприятия объекта. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.

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