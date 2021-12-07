Дом мещанки Сафоновой на ул. Садовой, 228 в Самаре признали ОКН

Дом является уникальным примером самарского деревянного зодчества Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Дому мещанки Сафоновой на улице Садовой, 228 (литера А) в Самаре больше не грозит снос. Старинное здание включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Глава УГООКН Самарской области Иван Стафеев подписал соответствующий приказ.

— Ура! Дом мещанки А.П. Сафоновой остается жить! Поздравляю с победой всех причастных! — написала в фейсбуке руководитель местного отделения ВООПИиК Нина Казачкова.

Напомним, в августе 2021 года стало известно, что здание на улице Садовой, 228 планируют снести. При этом на тот момент оно входило в список ценных градоформирующих объектов, составляющих облик исторического поселения. Правда, этот перечень пока еще не утвержден. Активисты организовали акцию «Стоп снос», которую поддержали десятки горожан.

В ситуацию вмешалась глава Самары Елена Лапушкина. Она сообщила, что здание, являющееся уникальным примером местного деревянного зодчества, не будут сносить. По словам экспертов, внутри дома сохранились аутентичные элементы.