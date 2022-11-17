В Самарской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения 16-летнего жителя Кинеля

Егора Х. ищут следователи, криминалисты, полиция и волонтеры "Лиза Алерт". Фото: vk.com/la_samara

История с исчезновением 16-летнего Егора Х. из Кинеля получила продолжение. В четверг, 17 ноября, СУ СК по Самарской области возбудил уголовное дело по факту пропажи подростка. Информацию сообщили в пресс-службе следственного комитета.

– По факту исчезновения молодого человека 2006 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство», – информирует СУ СК по региону.

Молодой человек исчез во вторник, 15 ноября. По версии следствия, около 14:00 он вышел из школы на улице 22 Партсъезда в Кинеле и до сих пор не вернулся. Местонахождение подростка остается неизвестным.

Следователи, криминалисты и полицейские продолжают устанавливать информацию об исчезновении парня. В ГУ МВД по Самарской области сообщают приметы пропавшего.

– Молодому человеку на вид 16-17 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения. В день исчезновения был одет в черно-синюю шапку, зеленую куртку, синие брюки. При себе у него был рюкзак синего цвета, – сообщают в ГУ МВД по Самарской области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Егора Х., просят обращаться в службу дежурных следователей следственного управления по телефону 8 (846) 332-20-93, либо в следственный отдел по городу Кинель следственного управления: 8-(84663)-6-20-52.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.