В Самаре загорелся ритуальный магазин на улице Авроры

На месте работали пожарные службы. Фото: ЧП Самара

Ночь на пятницу, 18 ноября 2022 года, в Самарской области не обошлась без происшествий. Так, в областной столице вспыхнул ритуальный магазин, расположенный на улице Авроры, 25. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Самарцы отмечают, что возгорание произошло рано утром – около 4 часов. На опубликованных кадрах видно, что огонь был достаточно сильным. В частности, в здании сгорели стены.

Известно, что на месте происшествия работали пожарные службы. О пострадавших в ЧП не сообщается.

Напомним, в ночь на 18 ноября Самарскую область также окутала метель. Утром жители региона обнаружили под окнами небольшие сугробы, а дороги оказались скрыты под слоем снега.

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