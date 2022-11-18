Очистка идет по плану: на дороги Самарской области вышла зимняя техника

В порядок приводятся школьные маршруты, крупные магистрали. Фото: администрация Волжского района

В пятницу, 18 ноября, жители Самарской области полностью ощутили начало зимы. Ночная метель принесла большое количество снега – настолько, что его хватило на небольшие сугробы. Под белоснежной пеленой скрылись парки, тротуары и дороги. Поэтому службы немедленно приступили к расчистке проезжих частей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Работы по расчистке стартовали во всех муниципалитетах. В их числе – Волжский район. Техника вышла на дороги поздно ночью.

– Техника работает на дорогах. Школьные маршруты, социальные объекты, крупные магистрали – все расчищается по плану, – отметили в администрации Волжского района.

Готова к погодным сюрпризам и областная столица. В октябре власти Самары сообщили, что 88% спецтехники уже переоборудовано к зимнему сезону 2022-2023 годов.

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