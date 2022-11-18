Женщина сгорела заживо при пожаре в ритуальном магазине на ул. Авроры в Самаре 18 ноября 2022

Торговый павильон выгорел полностью Фото: Скриншот с видео

Стали известны подробности пожара, который произошел в ночь на пятницу, 18 ноября 2022 года, на улице Авроры в Самаре. Там сгорел ритуальный магазин. К сожалению, без жертв не обошлось. Детали ЧП сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 3:07. На улице Авроры, 25 горел павильон. Площадь пожара составила 200 кв. м. Пострадал мужчина 1961 года рождения. Погибла женщина, личность которой сейчас устанавливается, - сообщили в оперативном ведомстве.

На месте происшествия работали 28 человек и 6 единиц техники. Пожарные локализовали возгорание в 4:11, а полностью потушили в 5:48.

По предварительной информации, в момент пожара в павильоне находились женщина-продавец и охранник. Очевидцы предполагают, что это был не несчастный случай, а поджог. Точную причину ЧП предстоит установить специалистам. Блогер Евгений Щекин снял на видео последствия ночного пожара.

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