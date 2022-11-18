Такого нет ни в нашем, ни в другом мире: яхту из монет продают в Самаре за 41 млн рублей

Продавец считает, что яхта из монет может стать отличным подарком для любителей путешествий Фото: Авито.

В Самаре выставили на продажу то, чего ни у кого нет ни в нашем мире, ни в каком-либо другом. Местный житель предлагает приобрести у него яхту, реку, море и океан. Все это сделано из монет достоинством пять копеек. Объявление появилось на сайте «Авито».

- Яхта сделана в несколько палуб. На борту есть вертолет и бассейн, а также имеются отсеки, куда можно класть монетки. На данный момент в этом мире и других больше ни у кого такого нет, - отмечает продавец.

По словам мужчины, яхта из монет отлично подойдет тем, кто любит моря и океаны, любит путешествовать. Ее можно преподнести в качестве подарка на свадьбу, день рождения или просто оставить себе как необычную вещь. Стоит поделка так же много, как и весит. Самарец готов отдать ее любому счастливому обладателю 41 млн рублей.

Ранее корреспонденты «КП-Самара» уже писали про этого умельца. Его зовут Александр. В его «арсенале» уже есть гитара, чемоданы, корабли и мини-армия в виде танков, самолета, вертолета и пушки из монет. Мужчина рассказал, где он находит монеты на свои необычные поделки, сколько времени у него уходит на их изготовление и как к нему приходят идеи по созданию тех или иных моделей.

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