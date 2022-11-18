Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 6:47

Такого нет ни в нашем, ни в другом мире: яхту из монет продают в Самаре за 41 млн рублей

Яхту из монет с вертолетом и бассейном на борту продают в Самаре за 41 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Продавец считает, что яхта из монет может стать отличным подарком для любителей путешествий

Продавец считает, что яхта из монет может стать отличным подарком для любителей путешествий

Фото: Авито.

В Самаре выставили на продажу то, чего ни у кого нет ни в нашем мире, ни в каком-либо другом. Местный житель предлагает приобрести у него яхту, реку, море и океан. Все это сделано из монет достоинством пять копеек. Объявление появилось на сайте «Авито».

- Яхта сделана в несколько палуб. На борту есть вертолет и бассейн, а также имеются отсеки, куда можно класть монетки. На данный момент в этом мире и других больше ни у кого такого нет, - отмечает продавец.

По словам мужчины, яхта из монет отлично подойдет тем, кто любит моря и океаны, любит путешествовать. Ее можно преподнести в качестве подарка на свадьбу, день рождения или просто оставить себе как необычную вещь. Стоит поделка так же много, как и весит. Самарец готов отдать ее любому счастливому обладателю 41 млн рублей.

Ранее корреспонденты «КП-Самара» уже писали про этого умельца. Его зовут Александр. В его «арсенале» уже есть гитара, чемоданы, корабли и мини-армия в виде танков, самолета, вертолета и пушки из монет. Мужчина рассказал, где он находит монеты на свои необычные поделки, сколько времени у него уходит на их изготовление и как к нему приходят идеи по созданию тех или иных моделей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал