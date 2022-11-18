В Самаре 18 ноября 2022 года выпало более 20 мм осадков

Коммунальные службы весь день работают в усиленном режиме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 17 на 18 ноября 2022 года в Самаре прошел самый крупный в этом году снегопад. На территории города выпало большое количество осадков. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии.

– За время первого в этом году снегопада в Самаре выпало 21,6 мм осадков. Это первые серьезные осадки в городе. Зимняя техника вышла на улицы города еще ночью и продолжила работу утром, – рассказали в департаменте.

Службы работали в усиленном режиме. В ночную смену в уборке территории было задействовано 116 единиц техники и 81 уборщик. Утром количество техники увеличилось до 207, а число рабочих возросло до 3 436. С 10:00 на ручную очистку остановок и тротуаров дополнительно привлекли еще 120 человек.

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