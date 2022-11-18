В Самаре пассажиры трамваев пришли в ужас от того, с чем столкнулись на остановках

В областной столице прошел снегопад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре горожане пожаловались на заснеженные остановки общественного транспорта и трамвайные рельсы. Днем в регионе прошел сильный снегопад.

Горожане в социальных сетях удивились огромному количеству снега на рельсах и стали переживать за передвижение транспорта. Ранее мы писали, что в областной столице выпало более 20 мм осадков в пятницу, 18 ноября 2022 года. Не смотря на снегопад, уже ближе к вечеру в городе пошел дождь. Непогода продолжает удивлять местных жителей.

Напомним, специалисты предупредили самарцев о густом тумане 19 ноября 2022 года. Видимость на дорогах ухудшится до 500 метров и менее.

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