В Самаре предложили установить памятную доску выдающемуся кинодраматургу Борису Кожину

Бориса Кожина называли летописцем Самары

В Самаре предложили установить памятную доску выдающемуся журналисту и кинодраматургу Борису Кожину. С такой инициативой выступило областное отделение Союза журналистов России. Губернатор Дмитрий Азаров поддержал эту идею.

Напомним, Борис Кожин был корифеем самарской журналистики, писателем, сценаристом, педагогом, главным редактором Куйбышевской студии кинохроники. Он — редактор более 400 номеров киножурнала «Поволжье», около 200 документальных и научно-популярных картин, а также автор свыше 40 сценариев фильмов. Это человек, который внес огромный вклад в развитие культуры Самарской области.

Бориса Кожина не стало 22 октября 2021 года. Он скончался на 84-м году жизни. Члены Союза журналистов предложили увековечить память об этом выдающемся человеке. Памятную доску хотят разместить на стене дома, в котором жил Борис Кожин. Глава региона поддержал инициативу.

В субботу, 19 ноября 2022 года, самарцы вновь смогут встретиться с Борисом Кожиным и услышать его голос. Теперь он сам уже стал героем фильма. Арт-показ документальной картины «Борис Кожин. Гражданин Самары» (12+) состоится в 16:00 в областной универсальной научной библиотеке.

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