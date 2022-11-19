Компания «Гранд Дил» снесет несколько домов в Самаре до конца 2022 года

Под снос попали аварийные дома в четырех районах Самары Фото: Иван МАКЕЕВ

Компания «Гранд Дил» продолжит сносить аварийные дома в Самаре. Недавно ее признали победителем электронного аукциона по демонтажу трех построек в Советском и Красноглинском районах. Информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет снести дома, расположенные по следующим адресам: пер. Сарапульский, 31; База МПС-12, 11 литера С; 7-й квартал п. Управленческий, 15 литера И. Срок выполнения работ — до 12 декабря 2022 года. Начальной ценой контракта было 11,6 млн рублей, однако «Гранд Дил» согласился оказать необходимые услуги за меньшую сумму — 3,3 млн рублей.

Напомним, ранее компания выиграла торги на снос четырех аварийных домов в Ленинском и Куйбышевском районах. До конца года она должна демонтировать постройки по адресам: ул. Белорусская, 113 литера И и 123 литера Л; Торговый переулок, 12; Арцыбушевская, 166 литера А, А1, А2. Стоимость контракта — 7,5 млн рублей.

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