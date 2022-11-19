Власти Самары прокомментировали уборку снега на остановках и трамвайных путях 18 ноября

В мэрии заверили, что службы благоустройства вовсю устраняют последствия снегопада Фото: администрация Самары

В пятницу, 18 ноября 2022 года, жители Самары пожаловались на заснеженные остановки общественного транспорта и трамвайные рельсы. В городской мэрии прокомментировали ситуацию.

— По информации МП «ТТУ», во всех депо в общей сложности имеются 16 специальных снегоочистительных трамваев. Их задействовали во время метели в ночь на 18 ноября. Как правило, основной объем работ по очистке трамвайных путей выполняется с 24:00 до 5:00, — сообщили в администрации Самары.

По информации департамента городского хозяйства и экологии, подрядные организации уделяют особое внимание уборке остановочных площадок. К примеру, рабочие очищают территории по улицам Максима Горького, Тухачевского и Аэропортовского шоссе. При необходимости проводят обработку реагентами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал