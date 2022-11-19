Фундамент корпуса Самарского политеха укрепят из-за возможного оседания при строительстве метро

Специалисты следят за состоянием зданий в зоне строительства метро Фото: администрация Самары

В Самаре укрепят фундамент одного из корпусов СамГТУ на улице Галактионовской, 141. Работы проведут, чтобы защитить здание от возможного разрушения при строительстве метро. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Специалисты спрогнозировали, как постройка будет вести себя при разработке стартового котлована. Модель показала, что возможно неравномерное оседание. В такой ситуации необходимы грунтоцементные сваи, — рассказали в мэрии.

По словам замдиректора управления капитального строительства Александра Богданова, сейчас для здания вуза создают дополнительный фундамент — прочную «стенку» на всю длину стартового котлована.

Следят специалисты и за состоянием других объектов в зоне строительства метро. К примеру, это дом № 139 на улице Галактионовской и театр оперы и балета. Там установили датчики автоматического мониторинга. Они срабатывают при сверхнормативном оседании. Если «осадки» более 5 мм, то строители обязаны будут приостановить работы. Сейчас они составляют плюс-минус 1 мм. То есть, как отмечает Александр Богданов, все в пределах нормы.

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