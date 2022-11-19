Дмитрий Азаров поддержал инициативу об установке в Самаре памятной доски Борису Кожину

В память о Борисе Кожине в Самаре сняли документальную картину

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу об установке памятной доски Борису Кожину. Увековечить имя известного журналиста и талантливого драматурга предложило местное отделение Союза журналистов России.

Борис Кожин был главным редактором Куйбышевской (Самарской) студии кинохроники. Его называли летописцем Самары. Он был редактором свыше 400 номеров киножурнала «Поволжье», около 200 документальных и научно-популярных картин, а также автором более 40 сценариев фильмов.

Корифея самарской журналистики не стало 22 октября 2021 года. Он умер на 84-м году жизни. Члены местного отделения Союза журналистов предложили разместить памятную доску в областной столице, в доме, где жил Борис Кожин.

Отметим, в 2022 году в память о Борисе Кожине в Самаре сняли документальную картину. Она получила название «Борис Кожин. Гражданин Самары» (12+). Арт-показ фильма состоялся в областной научной библиотеке 19 ноября.

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