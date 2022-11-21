Стали известны подробности ДТП в Самаре, в котором пострадали двое детей

Автомобили столкнулись на улице Льва Толстого. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности аварии, которая произошла в Самаре вечером 20 ноября 2022 года. В Ленинском районе столкнулись два автомобиля, пострадали дети. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Все произошло в 20:20 на улице Льва Толстого. 43-летний водитель грузовика «Scania» ехал в сторону Арцыбушевской. Напротив дома №108 он не уступил дорогу «Богдан 2310», за рулем которой был 28-летний мужчина. В результате автомобили столкнулись.

– С места происшествия в медицинское учреждение доставлены два пассажира автомобиля «Богдан» – девочки двух и шести лет. Им назначено амбулаторное лечение, – информируют в ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранителям предстоит установить все причины произошедшего.

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